Niğde'de 3 fabrika işçisi kimyasal tepkimeden etkilendi

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, tarım ilacı yapımı sırasında kimyasal tepkime meydana geldi.

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