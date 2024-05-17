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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:15
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, milletin savaşlardan yorgun düştüğü, Anadolu topraklarının işgal edildiği bir dönemde 19 Mayıs'ta yakılan bağımsızlık ateşinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolundaki önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün böylesine önemli bir günü, gençlere bayram olarak armağan ettiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için bilimin ışığında görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Gençlerin bu toprakları vatan kılan ecdadımızın emanetine sonsuza kadar sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır. Belediye olarak, yarınlarımızın teminatı gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanları şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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