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        Niğde'de Geleneksel Türk Tiyatroları Buluşmaları etkinliği düzenlendi

        Niğde'de Somut Olmayan Kültürel Miras Geleneksel Türk Tiyatroları Buluşmaları etkinliğinde orta oyunu seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:27
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        Niğde'de Geleneksel Türk Tiyatroları Buluşmaları etkinliği düzenlendi
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        Niğde'de Somut Olmayan Kültürel Miras Geleneksel Türk Tiyatroları Buluşmaları etkinliğinde orta oyunu seyirciyle buluştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Altay köyünde düzenlenen etkinlikte orta oyunu sergilendi.

        Vali Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin 4 haftadır kentin farklı noktalarında devam ettiğini söyledi.

        Çelik, "Kazak kardeşlerimiz, dindaşlarımız, ata yurdumuz Orta Asya'dan buraya geldiler. Niğdeli hemşehrilerimiz de onları bağırlarına bastı. Kazaklar Türkiye'de oldukları için kültürlerini daha iyi korudu. Tüm köylerimiz bizim için özel ama Altay köyümüzün, biraz da yaşadıklarından dolayı bizim için ayrı bir yeri var." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Çelik, Kazakların milli elbisesi "Çapanı" giydi, milli dansları "Karajorga" oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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