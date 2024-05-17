Niğde'de minibüsle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Niğde'de minibüsle tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Niğde'de minibüsle tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A (68) idaresindeki 50 SN 606 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında, M.C. yönetimindeki 68 BL 286 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs, orta refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A. (68) ile aynı araçta bulunan E.K. (63) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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