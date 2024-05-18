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        Niğde Valisi Çelik'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:04
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        Niğde Valisi Çelik'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık duygularının ilk yansıması, kurtuluş zaferinde atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı özgürlük hareketinin tüm yurda yayıldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Halkımızın azim ve kararlığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşılmıştır. Samsun'dan başlayan ve tüm yurda yayılan ulusal birlik ve beraberlik şuuru, kurtuluşa ulaşmamızın ana unsuru olmuştur. Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, bedeller ödenerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir. Bizler gençlerimizi milletimizin en büyük zenginliği olarak kabul ediyor, onlara güveniyoruz. Sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet anıyorum."

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