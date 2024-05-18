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        Niğde'de "Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı" projesi geliştirilecek

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı" projesi geliştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:22
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        Niğde'de "Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı" projesi geliştirilecek
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı" projesi geliştirilecek.

        Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bozdağ'ın "Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı" projesiyle kentsel dönüşümlerde yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

        TÜBİTAK 1001 Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı çerçevesinde 450 proje arasından seçilerek desteklemeye değer görülen yazılım sayesinde kentsel dönüşümlerde süreç daha hızlı ilerleyerek, yerel yönetimler ve vatandaş arasında yaşanan sorunlar ortadan kalkacak.

        Doç. Dr. Aslı Bozdağ, Mühendislik Fakültesinde ekibiyle yaptığı açıklamada, bu projeyle vatandaşların dijital okur yazarlığının artacağını söyledi.

        Vatandaşların dönüşüm öncesi ve sonrası değer değişimine ilişkin bilgi sahibi olacağını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

        "Yerel yönetimlerse manuel olarak yürüttükleri bütün işlemleri otomatik yürütecek. Akıllı kentler plan ve eylemlerine yönelik bir altyapı ve donatı hazırlamış olacaklar. Vatandaş ve yerel yönetim arasında dönüşüm öncesi ve sonrasında ikna süreçleri çok uzun. Ülkemizde Kahramanmaraş, Van depremlerinden sonra afete duyarlı kentler üretmek istiyorsak bu süreçlerin kısaltılması gerekiyor. Biz bu süreci kısaltacağız. Yerel yönetimlerin maliyetlerini düşüreceğiz. Aynı zamanda vatandaşın bu süreci anlamasını, farkında olmasını ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürecin belediyelerce yönetilmesini sağlayacağız."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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