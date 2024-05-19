Niğde'de fener alayı düzenlendi

Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Akyor, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

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