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        Niğde'de fener alayı düzenlendi

        Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:58 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:58
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        Niğde'de fener alayı düzenlendi
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        Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Niğde Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Derbent Kavşağı'nda toplandı.

        Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

        Niğde Belediyesince burada havai fişek gösterisi sunuldu.

        Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Akyor, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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