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        Niğde'de "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışması düzenlendi

        Niğde'de sağlıklı yaşam temasıyla "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasının gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:09
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        Niğde'de "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışması düzenlendi
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        Niğde'de sağlıklı yaşam temasıyla "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasının gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul ile lise kademelerinde toplam 45 okulun katıldığı yarışmada, öğrenciler yaptıkları projeleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüriye sundu.

        Jüri üyeleri tarafından yapılan ön eleme sonucunda 26 proje finalde sergilenmeye hak kazandı.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Öğretmenevi'ndeki projelerin sergisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Katılımcılara belge takdim eden Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de ciddi sağlık sorunlarının olduğunu söyledi.

        Sağlıklı yaşamın hayatın her alanında uygulanması gerektiğine işaret eden Çelik, projelere katkıda bulunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Programa, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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