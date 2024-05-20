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        Niğde'de kara kalem resim sergisi açıldı

        Niğde'de Müzeler Haftası dolayısıya kara kalem resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:02
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        Niğde'de kara kalem resim sergisi açıldı
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        Niğde'de Müzeler Haftası dolayısıya kara kalem resim sergisi açıldı.

        Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Gümüşler Örenyeri'nde açılan sergide, iki kolu protez olan Melih Ünlüer'in yaptığı 25 kara kalem eseri sergilendi.

        Vali Cahit Çelik, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Müzeler Haftası dolayısıyla etkinliklerin devam edeceğini belirten Çelik, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Serginin sahibi Melih Ünlüer de serginin 5 gün açık kalacağını belirterek, vatandaşları davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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