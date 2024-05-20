Niğde'de kara kalem resim sergisi açıldı

Serginin sahibi Melih Ünlüer de serginin 5 gün açık kalacağını belirterek, vatandaşları davet etti.

Müzeler Haftası dolayısıyla etkinliklerin devam edeceğini belirten Çelik, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Gümüşler Örenyeri'nde açılan sergide, iki kolu protez olan Melih Ünlüer'in yaptığı 25 kara kalem eseri sergilendi.

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