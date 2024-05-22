Niğde'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Öğrencilere diş taramasının, ağız ve diş sağlığının önemi de anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, Çukurbağ İlkokulu'ndaki öğrencilere diş sağlığı ve dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Niğde'de öğrencilere diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

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