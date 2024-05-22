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        Niğde'de çiftçilere elma iç kurdu uyarısı

        Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üretimi yapan çiftçilere iç kurdu mücadelesinde birinci ilaçlama uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:53
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        Niğde'de çiftçilere elma iç kurdu uyarısı
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        Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma üretimi yapan çiftçilere iç kurdu mücadelesinde birinci ilaçlama uyarısında bulundu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elma iç kurduna karşı birinci ilaçlama zamanının geldiği, üreticilerin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşamaması için mutlaka ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, elma iç kurdu birinci nesil birinci ilaçlamanın merkez, Sazlıca, Dündarlı, Gümüşler, Aktaş beldeleri ile Koyunlu, Fertek, Yeşilburç, Hacıbeyli ve aynı rakıma sahip yerleşim yerlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.

        Baş, ayrıca üreticilere ilaçlamayla birlikte karaleke-külleme, yaprak biti ve kırmızı örümceğe karşı duyarlı olunması uyarısında bulundu.

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