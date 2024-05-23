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        Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere belge verildi

        Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan 8 kadın kursiyere belge verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:05
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        Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere belge verildi
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        Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan 8 kadın kursiyere belge verildi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezinin, Yıldıztepe beldesi Şehit Ahmet Saltık İlkokulu'nda açtığı okuma yazma kursunu 8 kursiyer başarıyla tamamladı.

        Vali Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, düzenlenen törende kursiyerlere belgelerini verdi.

        Burada konuşan Nermin Çelik, kadınların eğitimi hususunda devletin her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

        Köylerdeki vatandaşların ürettiği ürünlerin ekonomik değere dönüşmesinin önemli olduğuna işaret eden Çelik, "Bu amaçla köy ve kasabalarımızdaki kadınlarımızın ürettiği ürünlerin kurulacak kooperatifler aracılığıyla istihdama katkıda bulunmasını yürekten destekliyorum. Eğitim, hayat boyu süren bir yolculuktur ve sizler bu yolda önemli bir adım attınız. Bu başarılarınızı daha da ileriye taşımanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin de kursların il genelinde devam ettiğini aktardı.

        Etkinlikte, ayrıca giyim ve dikim kursu sergisi de açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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