Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere belge verildi

Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan 8 kadın kursiyere belge verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezinin, Yıldıztepe beldesi Şehit Ahmet Saltık İlkokulu'nda açtığı okuma yazma kursunu 8 kursiyer başarıyla tamamladı.

Vali Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, düzenlenen törende kursiyerlere belgelerini verdi.

Burada konuşan Nermin Çelik, kadınların eğitimi hususunda devletin her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Köylerdeki vatandaşların ürettiği ürünlerin ekonomik değere dönüşmesinin önemli olduğuna işaret eden Çelik, "Bu amaçla köy ve kasabalarımızdaki kadınlarımızın ürettiği ürünlerin kurulacak kooperatifler aracılığıyla istihdama katkıda bulunmasını yürekten destekliyorum. Eğitim, hayat boyu süren bir yolculuktur ve sizler bu yolda önemli bir adım attınız. Bu başarılarınızı daha da ileriye taşımanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin de kursların il genelinde devam ettiğini aktardı.