Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 573 çiftçiye bireysel sulama sistemi desteği sağlanacak

        Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde 573 çiftçiye destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 573 çiftçiye bireysel sulama sistemi desteği sağlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde 573 çiftçiye destek verilecek.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığının 15. Etap Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında il genelinde toplam 171 projeye 192 milyon 960 bin 686 lira hibe desteği sağladığını bildirdi.

        Bu yıl 573 üreticinin hibe desteği almaya hak kazandığını belirten Baş, bu kapsamda yatırım tutarı 220 milyon 432 bin 114 lira olan 573 projeye 110 milyon 216 bin 58 lira hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere belge verildi
        Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere belge verildi
        Niğde'de çiftçilere elma iç kurdu uyarısı
        Niğde'de çiftçilere elma iç kurdu uyarısı
        Niğde'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı
        Niğde'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı
        Niğde'de meyve ağaçları zararlılardan tuzakla korunuyor
        Niğde'de meyve ağaçları zararlılardan tuzakla korunuyor
        Niğde'de kara kalem resim sergisi açıldı
        Niğde'de kara kalem resim sergisi açıldı
        Niğde'de "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışması düzenlendi
        Niğde'de "Geleneksel Niğde Eğitimde İyi Örnekler" yarışması düzenlendi