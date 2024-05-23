Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
K.Ö. (75) yönetimindeki plakasız traktör, ilçeye bağlı Çömlekçi köyünde yol kenarına devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
K.Ö'nün cenazesi Altunhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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