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        Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:07
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        Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        K.Ö. (75) yönetimindeki plakasız traktör, ilçeye bağlı Çömlekçi köyünde yol kenarına devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        K.Ö'nün cenazesi Altunhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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