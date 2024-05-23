Evliliklerinin 60'ıncı yılında resmi nikah kıydırdılar

Altunhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yakacık köyünde resmi nikahsız yaşayan 75 yaşındaki Elmas Sağlam ile 86 yaşındaki eşi Ahmet Erol, evliliklerinin 60'ıncı yılında resmi nikah kıydırmaya karar verdi.

Niğde'de 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam ile Ahmet Erol çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı.

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