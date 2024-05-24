Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı aracın çarpması sonucu öldü
Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kiledere beldesinde evinin önünde 51 ACF 605 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan S.B. (48), aracın arkasındaki torunu S.U.B'ye (2) çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dede S.B. gözaltına alındı.
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