Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı aracın çarpması sonucu öldü

        Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı aracın çarpması sonucu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Kiledere beldesinde evinin önünde 51 ACF 605 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan S.B. (48), aracın arkasındaki torunu S.U.B'ye (2) çarptı.

        Olay yerinde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Dede S.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        Çin'in tatbikatı devam ediyor
        Çin'in tatbikatı devam ediyor
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki torunu öldü
        Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki torunu öldü
        Evliliklerinin 60'ıncı yılında resmi nikah kıydırdılar
        Evliliklerinin 60'ıncı yılında resmi nikah kıydırdılar
        Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Niğde'de 573 çiftçiye bireysel sulama sistemi desteği sağlanacak
        Niğde'de 573 çiftçiye bireysel sulama sistemi desteği sağlanacak
        Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere belge verildi
        Niğde'de okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere belge verildi
        Niğde'de çiftçilere elma iç kurdu uyarısı
        Niğde'de çiftçilere elma iç kurdu uyarısı