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        Niğde'de yenilenebilir enerjide yüzde 100 yerlilik için protokol imzalandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sanayi işbirliğinde kurulacak "Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi"nde güneş enerji sistemleri yerli imkanlarla üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:16
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        Niğde'de yenilenebilir enerjide yüzde 100 yerlilik için protokol imzalandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sanayi işbirliğinde kurulacak "Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi"nde güneş enerji sistemleri yerli imkanlarla üretilecek.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve CMB Solar Enerji AŞ Üst Yöneticisi Cengiz Ertaş, üniversitenin senato salonunda düzenlenen törende, "Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi"nin protokolünü imzaladı. Törende Çinli firmanın yetkilileri de hazır bulundu.

        Törende konuşan Uslu, araştırma merkezinin, üniversitenin araştırma kapasitesini ve sanayi işbirliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

        Bilimsel araştırmaları sanayi uygulamalarıyla birleştirerek tamamen yerli ve milli teknolojiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Uslu, "Üniversite olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerimizi, hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan üniversite olarak bu alanda da ülkemizin değişimine destek vermekten çok mutluyuz. Firmamıza bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        CMB Solar Enerji AŞ Üst Yöneticisi Cengiz Ertaş da işbirliğinin yenilenebilir enerji alanındaki inovasyonları bir adım öteye taşıyacağını ve sektörün geleceğine yön vereceğini aktardı.

        Merkez sayesinde, güneş enerjisinin daha verimli ve ekonomik kullanımını sağlayarak, sürdürülebilir bir dünya için önemli adımlar atacaklarını dile getiren Ertaş, şunları kaydetti:

        "2 yıllık bir çalışma. Yenilenebilir enerji alanında henüz daha tam yerlilik oranına kavuşmamıştık. Üniversitede kuracağımız AR-GE bölümümüzle hem yarı iletken çip çalışmalarımız hem de fotovoltaik alanındaki çalışmalarımızla yetişecek değerli mühendisler sayesinde Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yüzde 100 yerlilik oranını sağlamış olacağız. Bu kapsamda bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Sene sonunda da AR-GE projemizin temellerini atacağız."

        Araştırma merkezinin müdürlüğünü yapacak Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Seyhan ise merkezin fotovoltaik alanında hem AR-GE çalışmaları hem de yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacağına dikkati çekerek, bu alanda ülkede ve Orta Doğu'daki en önemli araştırma merkezlerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kurulacak merkez, güneş enerjisi sektöründe yapacağı yeniliklerle Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine önemli katkılarda bulunacak.

        "Kumdan panele güneş enerjisi" konseptiyle faaliyet gösterecek merkez, ham maddeden son ürüne kadar güneş enerjisinin tüm aşamalarını içeren kapsamlı çalışma ortamı sağlayacak. Bu çerçevede, silisyumun saflaştırılması, silisyum külçe, silisyum dilim üretimi, fotovoltaik hücrelerin üretimi, güneş panellerinin montajı ve performans optimizasyonu gibi süreçlerin tümü titizlikle ele alınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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