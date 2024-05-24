Niğde'de yenilenebilir enerjide yüzde 100 yerlilik için protokol imzalandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sanayi işbirliğinde kurulacak "Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi"nde güneş enerji sistemleri yerli imkanlarla üretilecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve CMB Solar Enerji AŞ Üst Yöneticisi Cengiz Ertaş, üniversitenin senato salonunda düzenlenen törende, "Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi"nin protokolünü imzaladı. Törende Çinli firmanın yetkilileri de hazır bulundu.

Törende konuşan Uslu, araştırma merkezinin, üniversitenin araştırma kapasitesini ve sanayi işbirliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

Bilimsel araştırmaları sanayi uygulamalarıyla birleştirerek tamamen yerli ve milli teknolojiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Uslu, "Üniversite olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerimizi, hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan üniversite olarak bu alanda da ülkemizin değişimine destek vermekten çok mutluyuz. Firmamıza bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CMB Solar Enerji AŞ Üst Yöneticisi Cengiz Ertaş da işbirliğinin yenilenebilir enerji alanındaki inovasyonları bir adım öteye taşıyacağını ve sektörün geleceğine yön vereceğini aktardı.