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        Niğde'de "Üreten Kadınlar Buluşmaları" gerçekleştirildi

        Niğde'de "Üreten Kadınlar Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:13
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        Niğde'de "Üreten Kadınlar Buluşmaları" gerçekleştirildi
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        Niğde'de "Üreten Kadınlar Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Vali Cahit Çelik, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, kentin kültür ve coğrafya anlamında zengin olduğunu söyledi.

        Kent kültürünün zengin olmasının kooperatifler için önemli olduğunu aktaran Çelik, "Ankara Kalkınma Ajansı'nda Genel Sekreterlik yaptığım dönemde kooperatiflere çok desteğimiz oldu. Kadınların üretimde olmaları, istihdamda bulunmaları bizim de önceliğimizdir. Kooperatifler her ilde olduğu gibi ilimizde de irili ufaklı bir şeyler üretmeye çalışıyor, kooperatiflerin tıkandığı nokta pazarlamadır. Hangi ürünü üretirseniz üretin, o ürünü piyasaya sürüp satamıyorsanız maalesef bu ekonomik bir değer olarak karşılık görmüyor." dedi.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediye olarak kadınları her konuda desteklediklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından kooperatif başkanları sunum yaparak tecrübelerini aktardı.

        Programa, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve kooperatif üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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