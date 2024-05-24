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        Niğde'de "Afetlerin İnsanlara Etkileri" semineri verildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Afetlerin İnsanlara Etkileri" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:46
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        Niğde'de "Afetlerin İnsanlara Etkileri" semineri verildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Afetlerin İnsanlara Etkileri" semineri düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki seminerde, afetlerin bireysel ve toplumsal etkileri anlatıldı.

        Programda, Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Korkanç, deprem, sel, yangın gibi afetlerin psikolojik etkilerini anlattı.

        Son iki yıldır AFAD İl Müdürlüğü ile afet farkındalık eğitimleri verdiklerini anlatan Korkanç, şunları kaydetti:

        "Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği ile Mimarlık bölümleri iş birliğinde bölgenin depremselliği ve depremlerin yapılara etkileri konusu birçok kez ele alındı. Afetler birçok farklı şekilde meydana gelebilmekte, ciddi hasarlara, can kayıplarına ve psikolojik etkilere neden olabilmektedir. İnsanların hayatını ve yaşam alanlarını tehdit eden bu afetler, bireyleri derinden ve uzun süreli olarak etkilemektedir. Diğer taraftan afetler çoğunlukla bireyler ve toplumlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularının artmasına da neden olmaktadır. İnsanlar bu zorlu zamanlarda bir araya gelerek yardımlaşır ve birbirine destek olurlar. Aynı zamanda afetler bizlere yeni başlangıçlar yapma ve daha dirençli toplum oluşturma fırsatı da sunmaktadır."

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, akademisyernler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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