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        Niğde'de otel odasının penceresinden düşen kadın öldü

        Niğde'de kaldığı otel odasının penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:51
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        Niğde'de otel odasının penceresinden düşen kadın öldü
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        Niğde'de kaldığı otel odasının penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, El Hacı Mahmut Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan İ.Ö. (19) ile oda arkadaşı M.A. (25) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ö, 5. kattaki odanın penceresinden düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.Ö'nün cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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