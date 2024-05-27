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        Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:24
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        Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı.

        AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, burada yaptığı açıklamada, 8 aydan beri Gazze'de soykırımda bulunan İsrail rejiminin dün gece bir caniliğe daha imza attığını söyledi.

        İsrail'in Refah'ta Filistinlileri bombalarla yakarak şehit ettiğini vugulayan Özkul, şunları kaydetti:

        "Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren İsrail'e karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da İsrail'e karşı fiilen harekete geçmektir. 8 ayı aşkın süredir İsrail'e direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği İsrail'e karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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