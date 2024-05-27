Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı.

AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, burada yaptığı açıklamada, 8 aydan beri Gazze'de soykırımda bulunan İsrail rejiminin dün gece bir caniliğe daha imza attığını söyledi.

İsrail'in Refah'ta Filistinlileri bombalarla yakarak şehit ettiğini vugulayan Özkul, şunları kaydetti: