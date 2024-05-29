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        Niğde'de öğrencilere su verimliliği eğitimi verildi

        Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, üniversite öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:20
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        Niğde'de öğrencilere su verimliliği eğitimi verildi
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        Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, üniversite öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevre yüksek mühendisi Esat Arıtürk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrencilere dünyadaki su miktarı, su döngüsü, suyun kullanım alanları ve verimli kullanılması yöntemleriyle ilgili sunum yaptı.

        Arıtürk, Su Verimliliği Seferberliği ile toplumun her kesiminde su verimliliği kültürünün hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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