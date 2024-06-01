Radyatör ustasının Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslediği ahşap eserler müzede sergileniyor

AHMET DEMİRCAN - Niğde'de yaşayan radyatör ustası Recep Erdoğan'ın, hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında ortaya çıkardığı eserlerden bazıları Kent Müzesi'nde sergileniyor.

Erdoğan, Ata Sanayi'de 1980'de başladığı radyatör tamirciliğini 2009'da sağlık sorunları nedeniyle bıraktı.

Tamircilik mesleğini sürdürdüğü sırada ilk olarak evinin penceresindeki tül perdede bulunan motifleri kapıya çizerek ahşap oymacılığına başlayan ve zaman içinde ilgisi artan 60 yaşındaki Erdoğan, bu işi meslek haline getirdi.

"Hanım ve çocuklar, 'uyuyacağız, yapma artık' diye kızdılar. Kapıyı bitirdikten sonra baktım ki ortaya güzel bir motif çıktı, daha sonra bunu boyadım. Birkaç kapı yaptıktan sonra bu hobimi mesleğe dönüştürdüm. Daha sonra bir kapı işledim ve o kapı yüzünden biraz sıkıntı yaşadım, ara vermek zorunda kaldım. 3 ayda işlediğim kapıyı iki yıl boyunca eskitmeye uğraştım, eskittikten sonra sanayiye götürdüm ve tarihi eser sanıldı."

İşini severek yaptığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: