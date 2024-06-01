Aladağlar'da mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı.
Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirkazık mevkisine tırmanan 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan kişiler, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından sevk edilen helikopter yardımıyla kurtarıldı.
2 dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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