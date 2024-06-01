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        Aladağlar'da mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı

        Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 23:34 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:34
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        Aladağlar'da mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
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        Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirkazık mevkisine tırmanan 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mahsur kalan kişiler, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından sevk edilen helikopter yardımıyla kurtarıldı.

        2 dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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