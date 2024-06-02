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        Niğde'de lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim verildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde lisansüstü öğrencilere yönelik çeşitli konularda teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:58
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        Niğde'de lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim verildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde lisansüstü öğrencilere yönelik çeşitli konularda teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi ve Niğde Teknopark öğrencilere tanıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesindeki bilimsel araştırmalar ve geliştirilen projelerle gururlandıklarını belirtti.

        Laboratuvarın aynı zamanda yeni nesil araştırmacıların gelişimlerine de katkı sağladığını aktaran Uslu, "Bu eğitim programı da bunun en açık örneğini teşkil ediyor. Proje üretmekten daha kıymetli olan bir şey varsa, o da proje üretecek yeni nesiller oluşturmak. Bu eğitimlerin proje üretecek yeni nesillerin oluşmasına katkı sağlayacağından eminim. Programda emeği geçenlere teşekkür eder, eğitimlerimizin tüm katılımcılar için faydalı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

        Beş gün süren eğitimlerin ardından 20 öğrenciye katılım belgesi verildi.

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