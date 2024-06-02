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        Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı kurtarıldı

        Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:14
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        Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
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        Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken ayağı kırılan dağcı kurtarıldı.

        Valilik açıklamasına göre, Çelik Buyduran mevkisinde tırmanış yapan 12 kişilik dağcı grubundan Uğur Sarı'nın ayağı kırıldı.

        İhbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Helikopterle kurtarılıp hastanede tedaviye alınan Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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