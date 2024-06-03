Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftasında sergi açılışı gerçekleştirildi

        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sergi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftasında sergi açılışı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sergi açılışı yapıldı.

        Vali Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki programın açılışında, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın öğrenmenin sadece okul yıllarında değil, hayatın her evresinde devam ettiğinin vurgulanması için önemli olduğunu söyledi.

        Eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bu anlayışı benimsemiş ve pek çok projeyi hayata geçirmiştir. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, içinde öğrenme arzusu bulunan her vatandaşımıza hizmet vermektedir. İl merkezinde açılan kurslarla, sanattan spora, hayatın her alanında bu hizmetler sunulmaktadır. İçinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim yılında 24 bin 448 kursiyer, 1110 kursla buluşmuştur. Bu sayının içiresinde 13 bin 653 kadın vatandaşımızın bulunması da şahsımı ayrıca mutlu etmektedir. Tabi bu veriler hayat boyu öğrenmeyle buluşan her yaştan bireyin çabasını yansıtmaktadır."

        Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, protokol üyeleri serginin açılışını yaptı.

        Stantlarda kursiyerlerin yaptığı el sanatları, giyim, ahşap boyama, hüsn-i hat, resim sanatı gibi birçok alanda yapılan eserler sergilendi.

        Programda, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftcibaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile kursiyerler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Niğde'de Eğitim Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama
        Niğde'de Eğitim Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama
        Akademisyenler işbaşı eğitim süresini kısaltan yazılım geliştirdi
        Akademisyenler işbaşı eğitim süresini kısaltan yazılım geliştirdi
        Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
        Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
        Niğde'de lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim verildi
        Niğde'de lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim verildi
        Aladağlar'da mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
        Aladağlar'da mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
        Radyatör ustasının Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslediği ahşap eserle...
        Radyatör ustasının Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslediği ahşap eserle...