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        Niğde'de YKS'ye girecek öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Niğde Belediyesince Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:11
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        Niğde'de YKS'ye girecek öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
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        Niğde Belediyesince Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik seminer gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yazar Sinem Aksoy Gökgöz, 100. Yıl Millet Kütüphanesi'ndeki programda, YKS'ye katılacak adaylara sınav stresiyle başa çıkabilmenin yollarını anlatarak, stres yönetimi, stresle başa çıkma teknikleri ve sınav öncesi motivasyon artırıcı uygulamalar hakkında bilgi verdi.

        YKS'nin gençlerin hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Gökgöz, öğrencilerin yüksek kaygı düzeyiyle başa çıkmaları için almaları gereken önlemlere dikkati çekti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek tüm adaylara başarı diledi.

        Özdemir, belediye olarak kente kazandırdıkları yeni nesil kütüphanelerde öğrencilerin hem ders çalışıp hem de bu tür etkinliklere katılma imkanı bulduğunu ifade etti.

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