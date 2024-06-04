Niğde'de 573 çiftçiye 110 milyon lira bireysel sulama sistemi desteği sağlandı

Niğde'de, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 573 çiftçiye toplam 110 milyon lira bireysel sulama sistemi desteğinde bulunuldu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Niğde'nin Karaman, Konya ve Aksaray ile Türkiye'de kuraklığın ve su stresinin en fazla hissedildiği illerin başında geldiğini söyledi.

Niğde'de tarımsal sulamada kullanılabilecek önemli bir su kaynağının olmadığını dile getiren Çelik, çiftçilerin daha çok yer altı sularını kullandığını ifade etti.

Çelik, Niğde'nin Tarım ve Orman Bakanlığının 2007'den beri verdiği basınçlı sulama sistemleri desteğinden en fazla yararlanan illerin başında geldiğini belirterek şöyle dedi: "Bu sene de toplam 573 proje bakanlıktan destek aldı. 19 yıl içinde toplamda Niğde'ye devletimizin sağladığı destek miktarı 13,4 milyon avro civarı. Çiftçilerimizi de uyarmak istiyorum; sularımızı modern tekniklerle kullanmak zorundayız. Sonuçta yer altı suları da sınırsız değil. Türkiye, dünyada iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Kaynaklarımız sınırlı. Onları bilinçli bir şekilde kullanırsak uzun vadede sürdürülebilir şekilde tarım yapmış oluruz. Aynı zamanda tarım alanlarını daha verimli kullanmış oluruz."