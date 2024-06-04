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        Niğde Valisi Çelik'ten Dünya Çevre Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:22
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        Niğde Valisi Çelik'ten Dünya Çevre Günü mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, yaşadıkları çevreyi bir emanet olarak görüp koruma ve istikbale bırakmanın herkesin görev ve sorumluğu olduğunu belirtti.

        Bu şuurla var olan doğal zenginliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetilmesine imkan sağlayacak tedbirleri hayata geçirmenin hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir. İlimizin, sanayi, tarım ve turizm alanında kalkınması için çalışırken çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmadan adımlar atmaya, Niğdeli hemşehrilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu bir fiziki çevrede yaşaması için elimizden gelen gayret ve çabayı göstermeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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