Niğde'de Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması sonuçlandı

Niğde Belediyesince düzenlenen Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "İlkokul ve Ortaokullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması" ve "Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Yarışamda dereceye giren öğrencilere, yarın Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenecek Çevre Haftası etkinliğinde ödül verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çevre ve sıfır atık bilincinin artırılmasına yönelik düzenledikleri yarışmalarda dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik etti.