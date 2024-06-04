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        Niğde'de özel eğitim öğrencileri müzik ve tiyatro gösterisi sundu

        Niğde'de Halk Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencilerince Özel Eğitim Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:15 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:15
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        Niğde'de özel eğitim öğrencileri müzik ve tiyatro gösterisi sundu
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        Niğde'de Halk Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencilerince Özel Eğitim Şenliği düzenlendi.

        Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, her vatandaşın devlet için kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

        Engelli, şehit yakını ve gazilerin daha kıymetli olduğuna işaret eden Çelik, asıl engellerin fiziki değil yüreklerdeki, vicdanlardaki engeller olduğunu belirtti.

        Çelik, engelli bireylerin fırsat tanındığında başarılara imza atabildiğini herkesin gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Halk Eğitim Merkezi müdürümüz tarafından 2017'de 24 öğrenciyle başlayan bu kurslarımız bu sene toplamda 51 öğrencimizle devam etmekte. Oradaki çocuklarımızın ne kadar güzel eserler ortaya koyduğunu hep beraber gördük. Çocuklarımız 18 yaş üzerindeki bireyler olarak hem el sanatları konusunda hem de diğer konularda hem kendi kabiliyetlerini ortaya koyuyorlar, aynı zamanda bu kurslarımız çocuklarımıza bir sosyalleşme ortamı sağlamakta. Diğer taraftan da engelli bireylerin ailelerinin de kendilerine vakit ayırmaları için imkan tanımakta. Hem belediyemiz hem bizler engelli bireylerimizin sosyal hayatta daha etkin rol almaları, sosyalleşmeleri konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

        Konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencileri, İstiklal Marşı'nın birer kıtasını okuyarak sahneye çıktı ve Türk bayrağı açtı.

        Ardından öğrenciler, engelli bireylerin karşılaştığı zorluğu anlatan skeci oynadı, Keçikalesi efsanesini ve Güllü Baba hikayesini canlandırdı.

        Kendi yorumlamalarıyla kına gecesini yapan özel bireyler, şiirler okudu, zeybek oynadı, halk gösterisi sundu.

        Öğretmenleriyle dans eden öğrenciler, orkestra gösterisi sundu, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ile Çöpçüler eserlerini söyledi.

        Programa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ile özel öğrencilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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