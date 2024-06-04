Niğde'de özel eğitim öğrencileri müzik ve tiyatro gösterisi sundu

Niğde'de Halk Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencilerince Özel Eğitim Şenliği düzenlendi.

Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, her vatandaşın devlet için kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Engelli, şehit yakını ve gazilerin daha kıymetli olduğuna işaret eden Çelik, asıl engellerin fiziki değil yüreklerdeki, vicdanlardaki engeller olduğunu belirtti.

Çelik, engelli bireylerin fırsat tanındığında başarılara imza atabildiğini herkesin gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Merkezi müdürümüz tarafından 2017'de 24 öğrenciyle başlayan bu kurslarımız bu sene toplamda 51 öğrencimizle devam etmekte. Oradaki çocuklarımızın ne kadar güzel eserler ortaya koyduğunu hep beraber gördük. Çocuklarımız 18 yaş üzerindeki bireyler olarak hem el sanatları konusunda hem de diğer konularda hem kendi kabiliyetlerini ortaya koyuyorlar, aynı zamanda bu kurslarımız çocuklarımıza bir sosyalleşme ortamı sağlamakta. Diğer taraftan da engelli bireylerin ailelerinin de kendilerine vakit ayırmaları için imkan tanımakta. Hem belediyemiz hem bizler engelli bireylerimizin sosyal hayatta daha etkin rol almaları, sosyalleşmeleri konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."