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        Niğde'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda trafik kuralları anlatıldı

        Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:14
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        Niğde'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda trafik kuralları anlatıldı
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        Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'ye geldi.

        İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında Valilik otopark alanına konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine teorik eğitim verildi.

        Öğrenciler, daha sonra polis eşliğinde çocuklar için özel tasarlanmış pedallı araçları parkurda kullandı.

        Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

        Eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Vali Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın kentte 2 gün kalacağını söyledi.

        Yaklaşık 350 öğrencinin araçta temel trafik kuralları konusunda eğitim alacağını belirten Çelik, "Özellikle genç yaşta çocuklarımıza trafik bilincini aşılamak görevimiz. Son 5 ayda ilimizdeki 14 kazada 16 vatandaşımız hayatını kaybetti, 460 yaralamalı kazada ise 764 vatandaşımız yaralandı. Trafik terörüne ciddi anlamda can veriyoruz. Tüm sürücülerimizi özellikle araç kullanırken aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini kullanmaları, alkolsüz araç kullanmaları konusunda uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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