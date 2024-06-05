Niğde'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda trafik kuralları anlatıldı

Yaklaşık 350 öğrencinin araçta temel trafik kuralları konusunda eğitim alacağını belirten Çelik, "Özellikle genç yaşta çocuklarımıza trafik bilincini aşılamak görevimiz. Son 5 ayda ilimizdeki 14 kazada 16 vatandaşımız hayatını kaybetti, 460 yaralamalı kazada ise 764 vatandaşımız yaralandı. Trafik terörüne ciddi anlamda can veriyoruz. Tüm sürücülerimizi özellikle araç kullanırken aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini kullanmaları, alkolsüz araç kullanmaları konusunda uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Vali Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın kentte 2 gün kalacağını söyledi.

Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Öğrenciler, daha sonra polis eşliğinde çocuklar için özel tasarlanmış pedallı araçları parkurda kullandı.

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