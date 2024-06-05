Niğde'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
Niğde'de öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" ile eğlenceli vakit geçirdi.
Niğde'de öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" ile eğlenceli vakit geçirdi.
Atatürk Kent Ormanı'ndaki etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, şenliğin öğrencileri özellikle teknoloji bağımlılığında kurtarmak için düzenlendiğini belirtti.
Etkinliği hem çocukların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak hem de onların fiziksel ve mental gelişimini sağlamak amacıyla düzenlediğini aktaran Yaşar, "Hep beraber eğleniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiyorum." dedi.
Etkinlikte, 67 öğrenci, 40 öğretmen ve idarecileri katıldı.
Takımlar halinde 14 farklı oyun oynayan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.