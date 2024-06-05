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        Niğde'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Niğde'de öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" ile eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:30
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        Niğde'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Niğde'de öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" ile eğlenceli vakit geçirdi.

        Atatürk Kent Ormanı'ndaki etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, şenliğin öğrencileri özellikle teknoloji bağımlılığında kurtarmak için düzenlendiğini belirtti.

        Etkinliği hem çocukların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak hem de onların fiziksel ve mental gelişimini sağlamak amacıyla düzenlediğini aktaran Yaşar, "Hep beraber eğleniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiyorum." dedi.

        Etkinlikte, 67 öğrenci, 40 öğretmen ve idarecileri katıldı.

        Takımlar halinde 14 farklı oyun oynayan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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