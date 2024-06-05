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        Niğde'de 11 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Niğde'de bir tırda 11 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:02
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        Niğde'de 11 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Niğde'de bir tırda 11 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Ankara otoyolu Pınarcık mevkisinde durdurdukları bir tırda 11 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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