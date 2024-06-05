Niğde'de 11 ton kaçak tütün ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Ankara otoyolu Pınarcık mevkisinde durdurdukları bir tırda 11 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

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