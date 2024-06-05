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        Niğde'de Çevre Haftası kutlandı

        Niğde Belediyesince Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:48
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        Niğde'de Çevre Haftası kutlandı
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        Niğde Belediyesince Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki etkinlikte, Vali Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, okulların sıfır atık ve çevreye duyarlı projelerini inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

        İlkokul ve ortaokullar arası atık pil, okullar arası bitkisel atık yağ toplama yarışmalarında dereceye giren okul ve öğrencilere hediyeleri verildi, eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

        Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, dünyada her ülkenin çevre sorunlarıyla uğraştığını söyledi.

        İklim değişikliğinin ana nedenlerinden birinin de çevreye karşı duyarsızlık olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu konuda ilimizde önemli çalışmalar var. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sıfır atık konusunda ödül alan bir üniversite. Belediyemizin de bu anlamda güzel çalışmaları var. Dünya bizim evimiz, evimizi de temiz tutmak zorundayız. Çevreye verdiğimiz zarar nihayetinde bize dönüyor. Çevreye karşı duyarlı olmamız lazım."

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediye olarak bütün projelerinde çevre ve sıfır atık konusunu ön planda tuttuklarını dile getirerek, gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için çevreye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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