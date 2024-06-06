Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 413 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mayısta kasten ve taksirle yaralama, tehdit, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, yağma, kasten öldürme, şantaj ve taksirle öldürme suçlarından aranan 413 şüpheliyi yakaladı.

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