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        Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 413 şüpheli yakalandı

        Niğde'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 413 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:51
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        Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 413 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 413 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mayısta kasten ve taksirle yaralama, tehdit, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, yağma, kasten öldürme, şantaj ve taksirle öldürme suçlarından aranan 413 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınana zanlılardan 27'si emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başltıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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