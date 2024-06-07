Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi

Programın açılışında konuşan Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Ahmet Doğan, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nce Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi.

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