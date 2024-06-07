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        Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi

        Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:29
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        Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi
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        Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" yapıldı.

        Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nce Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi.

        Programın açılışında konuşan Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Ahmet Doğan, tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Doğan, konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı sıfır atık, teknoloji ve sanatsal çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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