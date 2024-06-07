Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi
Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" yapıldı.
Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" yapıldı.
Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nce Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi.
Programın açılışında konuşan Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Ahmet Doğan, tüm katılımcılara teşekkür etti.
Doğan, konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı sıfır atık, teknoloji ve sanatsal çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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