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        Niğde'de sorgum-sudan otunun ekimi yapıldı

        Niğde'de yem bitkisi üretimini desteklemek ve daha az su tüketen bitkileri yaygınlaştırmak için dağıtılan sorgum-sudan otu tohumu toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:12
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        Niğde'de sorgum-sudan otunun ekimi yapıldı
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        Niğde'de yem bitkisi üretimini desteklemek ve daha az su tüketen bitkileri yaygınlaştırmak için dağıtılan sorgum-sudan otu tohumu toprakla buluşturuldu.

        Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, genç çiftçi Gökhan Tuğrul'a ait Sazlıca beldesi yakınlarındaki yaklaşık 70 dekar tarlada sorgum-sudan otu melezi tohumunun ekimine katıldı.

        Daha az su tüketen bitkinin ekimini, Vali Çelik ve Başkan Özdemir, traktörle gerçekleştirdi.

        Çelik, bitkiyi Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 desteklediğini söyledi.

        Niğde'de toplam 55 çiftçiye bu desteğin sağlandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de 26 ilde bu otun ekimi devam ediyor. Konya Ovası'nda özellikle suya daha fazla ihtiyaç olan daha önce ekimi yapılan mısırdan ziyade sorgum-sudan otu melezi daha az su tüketiyor. Aynı zamanda yüksek protein değerine sahip. Genç çiftçimizi tebrik ediyorum. Aynı zamanda hayvancılık da yapıyor. Bölgemiz, su konusunda sıkıntılı bir bölge olduğu için suya daha az ihtiyacı olan yem bitkilerinin üretilmesi Bakanlığımızın hedefi. İnşallah olumlu sonuç alırız. Sonuçlar iyi olursa ekimi diğer bölgelerde de yaygınlaştıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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