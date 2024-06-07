Aladağlar-Bolkar Dağları konulu "Foto Safari Yarışması" başladı

Niğde'de Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması kapsamında Vali Cahit Çelik ve jüri üyeleri Aladağlar'da çekim yaptı.

Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması kapsamında, Vali Cahit Çelik, jüride yer alan belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğrafçılar Mustafa Seven, Cem Kıvırcık ve Osman Demirden, FOTON Yönetim Kurulu üyeleri Tanın Helvacı ve Fatih Kızılkaya, Aladağlar'ı gezerek çekim yaptı.

Vali Çelik, gazetecilere yapıtğı açıklamada, yarışmaya dün itibarıyla 172 kişinin başvurduğunu söyledi. Bu sabah jüri üyeleriyle Aladağlar'daki Maden Vadisi'nden Karagöl'e ve Çömçe Gölü'ne gittiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti: "Bazı arkadaşlarımız fotoğraf çekti. Şimdi de Emli Vadisi'ndeyiz. Aladağlar'ın Türkiye'de dağcılık potansiyeli çok yüksek. Aynı zamanda flora açısından da çok zengin. Bir akademisyen, Aladğalar'daki bitki türünün İngiltere'deki toplam bitki türlerinden daha fazla olduğunu söylüyor. Sadece bu bölgede endemik olan 392 farklı tür var. Yarın da Bolkar Dağları'nda olacağız. Karagöl, Çinili Göl, Medetsiz zirvesiyle ülkemizin en güzel dağlarından bir tanesi. Orada da arkadaşlarımız çok güzel kareler alacak. Hem Bolkar Dağları hem Aladağlar, Niğde ve Türkiye açısında turizm potansiyeli taşıyan önemli dağlar. Bu tür etkinliklerle bu dağlarımızı daha güzel bir şekilde hem tanıtırız hem de insanların buraları ziyaret etmesini sağlarız."

Konuşmasının ardından Aladağlar için yazdığı şiiri okuyan Vali Çelik, dağlara gelen herkesten çevreye karşı duyarlı olmalarını ve doğayı temiz tutmalarını da istedi. Belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral da yarışmacıların sadece gece yıldız pozlamasına odaklanmaması gerektiğine işaret etti. Bölgede makro ve sualtı çekimleri için çok ciddi detayların olduğunu vurgulayan Aral, "Sualtı kamerası olanlar için gölde karides ve midye türleri gördük. Bütün bunlar insanoğlu için biçilmez değer. Birçok tasarımcı için olağüstü bir yer. Fotoğrafı sadece zevkimizi düşünerek çekmeyelim. Fotoğraf aynı zamanda yatırım aracı. Bu olağanüstü doğada olağanüstü tasarımları görmek ve fotoğraflamak ayrı bir değer. Dünyadaki bütün meslektaşlarıma 'Aladağlar sizi bekliyor' diyeceğim. Bu ilkiydi, giderek artacak. Bölgede kamp alanlarımız, çok güzel konaklama yerlerimiz var, pansiyonlar tertemiz. Ne olur, çöplerimizi ceplerimize koyalım." dedi.