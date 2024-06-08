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        Niğde'de 5. kattaki balkondan düşen çocuk öldü

        Niğde'de bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:56
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        Niğde'de 5. kattaki balkondan düşen çocuk öldü
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        Niğde'de bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu A.G. (4), Efendibey Mahallesi Amas mevkisinde oturdukları apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.

        Ağır yaralanan A.G, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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