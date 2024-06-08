Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sergi açtı

        Niğde'nin Bor ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri sergi açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'nin Bor ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi.

        Bir düğün salonundaki etkinlikte, kursiyerlerin el işi ve sanatsal çalışmaları sergilendi.

        Bor İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışır, yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezi olarak her yıl 400'e yakın kurs açtıklarını belirterek, serginin 3 gün süreceğini söyledi.

        Halk Eğitimi Merkezi olarak 5 bin 457 kursiyere eğitim verdiklerini belirten Çalışır, "Daha fazla kurs açmak ve kursiyere ulaşmak için bütün paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonu sergimize tüm Borluları bekliyoruz." dedi.

        Programa Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ethem Erdoğan, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Niğde'de kurbanlık taşıyan TIR bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralı, 7 büyükba...
        Niğde'de kurbanlık taşıyan TIR bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralı, 7 büyükba...
        Niğde'de 5. kattaki balkondan düşen çocuk öldü
        Niğde'de 5. kattaki balkondan düşen çocuk öldü
        Aladağlar-Bolkar Dağları konulu "Foto Safari Yarışması" başladı
        Aladağlar-Bolkar Dağları konulu "Foto Safari Yarışması" başladı
        Niğde'de sorgum-sudan otunun ekimi yapıldı
        Niğde'de sorgum-sudan otunun ekimi yapıldı
        Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi
        Niğde'de "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi
        Aladağlar-Bolkar Dağları konulu "Foto Safari Yarışması" düzenleniyor
        Aladağlar-Bolkar Dağları konulu "Foto Safari Yarışması" düzenleniyor