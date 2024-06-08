Niğde'de 42 yetim çocuk için sünnet düğünü düzenlendi

Niğde'de belediye, Yetim Eli Derneği ve hayırsevelerin destekğiyle 42 yetim çocuk için sünnet düğünü tertip edildi.

Vali Cahit Çelik, bir düğün salonundaki programda yaptığı konuşmada, Yetim Eli Derneğinin yetimler için güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Ailelerin heyecanına ortak olduğunu belirten Çelik, "Yetimler bizim için çok önemli. Hem gelenek hem dini olarak yetimlere kıymet veren bir milletiz. Bu çocuklarımız büyüdüğünde dini ve manevi değerleri yüksek evlatlar olarak bu güzel memlekete hizmet eder." dedi.