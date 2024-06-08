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        Niğde'de 42 yetim çocuk için sünnet düğünü düzenlendi

        Niğde'de belediye, Yetim Eli Derneği ve hayırsevelerin destekğiyle 42 yetim çocuk için sünnet düğünü tertip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:26
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        Niğde'de 42 yetim çocuk için sünnet düğünü düzenlendi
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        Niğde'de belediye, Yetim Eli Derneği ve hayırsevelerin destekğiyle 42 yetim çocuk için sünnet düğünü tertip edildi.

        Vali Cahit Çelik, bir düğün salonundaki programda yaptığı konuşmada, Yetim Eli Derneğinin yetimler için güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

        Ailelerin heyecanına ortak olduğunu belirten Çelik, "Yetimler bizim için çok önemli. Hem gelenek hem dini olarak yetimlere kıymet veren bir milletiz. Bu çocuklarımız büyüdüğünde dini ve manevi değerleri yüksek evlatlar olarak bu güzel memlekete hizmet eder." dedi.

        Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çiftcibaşı da belediye olarak yardım organizasyonlarına destek verdiklerini dile getirdi.

        Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan da dernek olarak 29 yetim çocuğu sünnet ettirdiklerini diğer çocukların daha önce sünnet olduğunu ancak düğün yapamadıklarını anlattı.

        İstanbul'dan bir iş insanının yardımıyla 42 çocuğa takı takacaklarını aktan Mercan katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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