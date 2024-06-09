Niğde'de arazide bir gencin cesedi bulundu
Niğde'de arazide bir gencin cesedi bulundu.
Niğde'de arazide bir gencin cesedi bulundu.
İlhanlı Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı yakınındaki arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 22 yaşındaki M.F.T. olduğu tespit edildi.
M.F.T'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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