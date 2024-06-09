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        Niğde'de arazide bir gencin cesedi bulundu

        Niğde'de arazide bir gencin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:34
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        Niğde'de arazide bir gencin cesedi bulundu
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        Niğde'de arazide bir gencin cesedi bulundu.

        İlhanlı Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı yakınındaki arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 22 yaşındaki M.F.T. olduğu tespit edildi.

        M.F.T'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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