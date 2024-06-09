Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı.

AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in anlayacağı tek dilin silah olduğunu söyledi.

İsrail'in bölgede katliama devam ettiğini belirten Özkul, şunları kaydetti: