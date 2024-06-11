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        Niğde'de diksiyon eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi

        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Diksiyon Atölyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere törenle sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:58
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        Niğde'de diksiyon eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi
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        Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Diksiyon Atölyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere törenle sertifika verildi.

        Yaklaşık 9 ay süren kursta diksiyon eğitmeni Seçil Gün, öğrencilere diksiyon farkındalığı, nefes çalışmaları, vurgu, ses, tonlama, hazırlıksız konuşma uygulamaları, beden dili, tekerleme çalışmaları ile etkili iletişim konularında eğitim verdi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan ve eğitmen Seçil Gün, eğitimi başarıyla tamamlayan 25 kurisyere, Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını verdi.

        Diksiyon Atölyesi eğitimlerinin yazın da devam edeceği bildirildi.

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