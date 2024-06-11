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        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 14 zanlı gözaltına alındı

        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:02
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        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 14 zanlı gözaltına alındı
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        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile uzman ekipler, merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde M.F.T'nin (22) ölü bulunmasıyla ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

        Ekipler, M.F.T'nin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili olaya karıştıkları iddiasıyla 14 zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        - 120 saatlik kamera görüntüsü incelendi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin 120 saatlik kamera görüntüsünü incelediğini belirtti.

        Olay günü 9 şüphelinin Niğde merkezde yakalandığını, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 5 şüphelinin gerekli görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirildiğini aktaran Çelik, "Gözaltında bulunan 14 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilmiştir. Olayla ilgili titizlikle çalışan tüm emniyet güçlerimize teşekkür ederim. İlimiz genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

        M.F.T, 9 Haziran Pazar günü İlhanlı Mahallesi 82. Sokak'ta yol kenarında ölü bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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