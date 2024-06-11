Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı
Niğde Belediyesi ve bir hayırsever kuaför tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ücretsiz bayram tıraşı oldu.
Niğde Belediyesi ve bir hayırsever kuaför tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ücretsiz bayram tıraşı oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları bayram tıraşı yaptırıldı.
Etkinlikte, kuaför Eyüp Kılıç ile çalışma arkadaşları Mehmet ve Murat Arıkan tarafından 100 çocuk tıraş edildi.
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