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        Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı

        Niğde Belediyesi ve bir hayırsever kuaför tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ücretsiz bayram tıraşı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:27
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        Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı
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        Niğde Belediyesi ve bir hayırsever kuaför tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ücretsiz bayram tıraşı oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları bayram tıraşı yaptırıldı.

        Etkinlikte, kuaför Eyüp Kılıç ile çalışma arkadaşları Mehmet ve Murat Arıkan tarafından 100 çocuk tıraş edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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