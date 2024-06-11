Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        GÜNCELLEME - Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile uzman ekipler, merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde M.F.T'nin (22) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarını tamamladı.

        Ekipler, M.F.T'nin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili olaya karıştıkları iddiasıyla 14 zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 6'sı savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

        Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - 120 saatlik kamera görüntüsü incelendi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin 120 saatlik kamera görüntüsünü incelediğini belirtti.

        Olay günü 9 şüphelinin Niğde merkezde yakalandığını, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 5 şüphelinin gerekli görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirildiğini aktaran Çelik, "Gözaltında bulunan 14 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilmiştir. Olayla ilgili titizlikle çalışan tüm emniyet güçlerimize teşekkür ederim. İlimiz genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

        M.F.T, 9 Haziran Pazar günü İlhanlı Mahallesi 82. Sokak'ta yol kenarında ölü bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Ölüme böyle gitti
        Ölüme böyle gitti
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...

        Benzer Haberler

        Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı
        Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı
        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 14 zanlı gözaltına...
        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 14 zanlı gözaltına...
        Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye g...
        Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye g...
        Niğde'de diksiyon eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi
        Niğde'de diksiyon eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi
        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi