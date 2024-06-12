Niğde'de kurban pazarı hareketlendi
Niğde'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.
Niğde'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.
Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirmeye başladı.
Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, küçükbaş hayvanlar 10-18 bin liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 80-200 bin liradan satılıyor.
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, pazarda hayvanların yaş, gebe ve aşı durumlarını kontrol ediyor.
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