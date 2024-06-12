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        Niğde'de kurban pazarı hareketlendi

        Niğde'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:41
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        Niğde'de kurban pazarı hareketlendi
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        Niğde'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.

        Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirmeye başladı.

        Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, küçükbaş hayvanlar 10-18 bin liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 80-200 bin liradan satılıyor.

        Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, pazarda hayvanların yaş, gebe ve aşı durumlarını kontrol ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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